‘컴백 D-1’ 세븐틴 디노 미모, 아련한 눈빛으로 팬심 저격

세븐틴 컴백이 하루 앞둔 가운데 그룹 세븐틴 디노의 미모가 새삼 화제다.지난 16일 디노는 세븐틴 공식 인스타그램을 통해 “우리 캐럿들 시상식 보고 계세요? 오늘 저희 무대 많이많이 기대해주세요!!!우리 캐럿들을 위해 열심히 준비했으니까>_<”라는 글과 함께 사진을 게재했다.이와 함께 게재된 사진 속 디노는 잘 정돈된 머리를 하고 메이크업을 한 채 사진을 찍어 상큼한 매력을 뽐냈다. 특히 그는 특유의 아련한 눈빛으로 카메라를 쳐다보고 있어 팬심을 저격했다.이 사진을 본 네티즌들은 “무대 쩔어요 ㅠㅠㅠ 보고 울 뻔했어요” “활동할 때는 언제나 캐럿들이 곁에 있을거에요” “너무 잘생겼다” 등 반응을 보였다.한편 세븐틴이 오는 21일 선보일 새 앨범 ‘YOU MADE MY DAWN(유 메이드 마이 던)’의 타이틀곡 ‘Home’은 URBAN FUTURE R&B 스타일의 장르에 따뜻함이 느껴지는 가사와 섬세한 감정선이 돋보이는 곡이다.

