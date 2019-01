‘너의 목소리 보여’가 낳은 슈퍼스타인 가수 황치열이 ‘너목보’ 여섯 번째 시즌에 등장해 무대를 꾸몄다.18일 방송된 Mnet 예능프로그램 ‘너의 목소리가 보여6’에서 황치열은 미스터리 싱어와 특별 무대를 선보여 뜨거운 호응을 받았다.지난 2015년 ‘너목보’ 미스터리 싱어로 출연해 한류스타까지 오른 황치열은 ‘너목보’ 여섯 번째 시즌 첫 무대에서 완벽한 라이브 무대를 선사했다.감미로운 무대를 보여준 황치열은 미스터리 싱어의 정체를 밝히기 위해 고군분투하기도 했다. 그는 두 번 연속 음치 색출에 실패하며 웃음을 자아냈다.또한 황치열은 발매를 앞둔 첫 정규 타이틀곡 ‘이별을 걷다’ 무대를 최초로 공개했다. 최후의 1인으로 선정된 미스터리 싱어와 환상적인 듀엣 무대를 꾸며 눈길을 끌었다.한편 황치열은 오는 21일 오후 6시 첫 정규앨범 ‘The Four Seasons(더 포 시즌스)’를 발표한다.

