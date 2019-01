[신간안내]'엔리코 페르미 평전'·'푸드 트렌드 매거진'

◆엔리코 페르미 평전=엔리코 페르미는 맨해튼 프로젝트에서 원자폭탄을 만든 핵심 일원이다. 이론과 실험 모두를 능숙하게 해낸 만능형 물리학자로 평가된다. 두 저자는 그가 갈릴레오의 고향을 떠나 미국 땅에서 시대의 흐름을 바꾼 원자폭탄 제작에 개입하기까지 파란만장한 여정을 소설처럼 그려낸다. 페르미의 흔적이 남겨진 장소를 찾아다니고 페르미를 기억하는 사람들과 인터뷰하면서 물리학자로서 남긴 업적뿐만 아니라 그의 삶에도 다가간다. 과학자로서 사명과 개인적 여정, 정치적 대립과 도덕적 딜레마를 비추며 페르미의 삶에 생명을 불어넣는다. (지노 세그레·베티나 호엘린/배지은 옮김/반니)◆푸드 트렌드 매거진 No. 2 펀슈머=빅데이터를 분석해 올해 대한민국 식품 소비행동을 전망한다. 잠재된 트렌드를 찾고, 농촌진흥청 소비자패널 구매 데이터 등을 분석해 소비자들의 식품 소비 패턴을 제시한다. 크게 스몰 트렌드, 트렌드, 뉴 웨이브로 나눈다. 각 분야 최전선에서 일하는 이들의 기고나 인터뷰와 함께 다양한 인포그래픽 차트와 이미지를 제공한다. 초점은 '펀슈머(FUNsumer)'에 맞춘다. 맛있는 음식만으로 승부하는 시대는 지난 지 오래라는 뜻이다. 저자는 초입에서 강조한다. "음식에 어떤 가치를 담을지, 음식을 통해 고객에게 어떤 경험과 즐거움을 줄 것인지에 대한 새로운 접근이 필요하다." (문정훈·이동민·서울대학교 푸드비즈니스랩/이김)

