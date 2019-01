[아시아경제 이건희 인턴기자] 아스트로 차은우가 신곡은 판타지스럽다고 밝혔다.17일 아스트로는 딘딘과 함께 '두시탈출 컬투쇼'에 출연했다. 이날 아스트로 멤버 차은우는 스페셜 DJ 나르샤의 "신곡의 컨셉이 몽환·섹시·정원사라고 들었다. 도대체 무슨 컨셉이냐"는 질문에 "신곡은 판타지스럽다. 아로하들과 함께 하고 싶어 만든 곡"이라고 답했다.이어 "이번 곡을 보시면 뮤직비디오도 그렇고 정말 식물이 많이 나온다"며 너스레를 떨기도 했다.이에 대해 딘딘은 "정원사하면 예초하던 것 밖에 생각이 안난다"고 말해 웃음을 안겼다.한편 아스트로는 16일 타이틀곡 'All Night(전화해)'를 포함한 앨범 'All Light'를 발매하며 컴백했다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.