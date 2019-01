'엠카운트다운' 여자친구·아스트로 컴백…에이핑크·청하 등 출연진 풍성

엠카운트에 출연하는 여자친구, 아스트로, 에이티즈. 사진=Mnet 제공

이건희 인턴기자





[아시아경제 이건희 인턴기자] Mnet '엠카운트다운'에서 여자친구, 아스트로, 에이티즈가 컴백 무대를 선보인다.17일 오후 6시 방송되는 '엠카운트다운'에서 여자친구는 두 번재 정규앨범 타이틀곡 '해야'의 무대를 최초 공개한다. '해야'는 좋아하는 사람을 아직 떠오르지 않은 해에 비유한 노래로, 소녀의 복잡하면서도 애틋한 심경을 표현했다. 이전 타이틀곡 '밤'과 이어지는 내용을 담고 있으며, 여자친구만의 격정적이고 아련한 감성으로 팬들의 마음을 사로잡을 예정이다.아스트로는 'All night(전화해)'로 컴백한다. 'All Night'은 깊은 밤 사랑하는 연인의 연락을 기다리며 밤새 통화하고 싶은 한 남자의 마음을 솔직하게 표현한 곡으로 중독성 있는 멜로디가 인상적인 곡이다. 또한 이번 컴백 무대에서 멤버 진진과 MJ의 자작곡인 감성 발라드 '피어나' 무대도 최초로 선보이며 아스트로의 음악적 성장을 보여줄 계획이다.에이티즈는 타이틀곡 'Say My Name'으로 컴백한다. 'Say My Name'은 실력파 싱어송라이터 이든과 작곡가 버디, 리즈가 참여한 곡으로, 퍼포먼스돌이라는 수식어에 걸맞게 한 층 더 업그레이드된 세련미와 화려한 퍼포먼스를 장착, 카리스마 넘치는 무대를 선사한다.한편 이날 방송의 스페셜 MC로는 아스트로의 문빈, 여자친구의 신비가 발탁돼 팬들과 소통할 예정이다.이 밖에도 이날 방송에는 에이핑크, 청하, 우주소녀, 엔플라잉, 라붐, 원어스, 베리베리, 네이처, 크나큰 등이 총출동해 풍성하게 무대를 꾸민다.

