실라키스 벤츠코리아 대표 "韓업체와 R&D 협업 지속할 것"(종합)

[아시아경제 우수연 기자] "한국은 전 세계에서 GDP 대비 R&D 투자 비중이 가장 높은 혁신 국가입니다. 메르세데스-벤츠는 한국 로컬 기업들과 디스플레이, 배터리셀, 자율주행 관련 분야에서 폭넓은 연구개발 협업을 이뤄가겠습니다."17일 디미트리스 실라키스 메르세데스-벤츠코리아 대표는 서울 중구 신라호텔에서 열린 신년 기자간담회에서 이 같은 내용을 강조했다. 실라키스 대표는 벤츠가 한국 기업들과 디스플레이, 내비게이션 등 인포테인먼트 분야와 자율주행 분야에서 광범위하게 협업을 지속하고 있다고 언급했다.그는 "메르세데스-벤츠코리아의 R&D팀에서 40여명의 연구개발 인력이 활약하고 있으며 중소기업, 대기업 뿐만 아니라 한국 로컬 스타트업과도 여러 협업을 진행하고 있다"고 말했다.지난해 수입차 업계 최초로 7만대 판매기록을 달성했던 메르세데스-벤츠는 올해 시장도 낙관적으로 보고있다. 지난해 전세계 메르세데스-벤츠 승용 부문에서 한국시장은 중국, 미국, 독일, 영국에 이어 세계 5위로 올라섰다.올해 메르세데스-벤츠는 순수 전기차 '더 뉴 EQC(The New EQC)'를 비롯해 총 14개의 신차 라인업을 준비해 한국 시장 공략에 나설 계획이다. 플러그인 하이브리드 등 총 5종의 친환경차와 9종의 신차가 출격을 준비하고 있으며, 부분변경 모델도 6종 출시된다. 컴팩트카 '더 뉴 A-클래스 세단', 프리미엄 SUV '더 뉴 GLE', 4도어 스포츠카 '더 뉴 메르세데스-AMG GT 4-도어 쿠페'등 전 라인업에 걸쳐 30여 개 이상의 새로운 트림을 추가적으로 선보일 예정이다.실라키스 사장은 "올해 시장을 낙관적으로 보는 이유는 그만큼 좋은 신제품 라인업이 확정됐기 때문"이라며 "전기차 EQC를 비롯해 다양한 제품들이 준비돼 좋은 성과가 있는 한 해가 되지 않을까 기대한다"고 말했다.한국 시장 판매가 확대되면서 메르세데스-벤츠코리아는 350억원 규모의 부품 물류센터 확장공사도 올해 상반기 내 마무리할 예정이다. 이번 공사를 통해 기존의 2배 규모의 물류센터가 확충되면 6만 개 이상의 부품이 입고되며 보다 안정적인 부품을 공급할 수 있게 된다.서비스 부문에서도 30분만에 정비를 완료할 수 있는 '메르세데스-벤츠 익스프레스 서비스'를 출시하고, 올해 말까지 60개 전시장과 70개 서비스센터를 확충할 계획이다. 지난해 말 기준으로 메르세데스-벤츠는 54개의 공식 전시장, 64개의 공식 서비스센터, 21개의 인증 중고차 전시장, 1100여 개의 워크베이를 갖췄다. 수입차 업계 인프라 중에서는 최대 규모다.최근 진행 중인 배출가스 인증 소송 관련해서 실라키스 대표는 규제가 그 어느 때보다 빠르게 변화하고 있다며 대응 인력을 강화하고 있다고 언급했다. 그는 "전세계 자동차 업계 뿐만 아니라 규제 당국도 새로운 규제에 대한 학습의 과정에 있다"며 "컴플라이언스, 네트워크 조직 확립을 위한 교육 등 다양한 노력을 지속하고 있다"고 말했다.

