사진=한예슬 인스타그램

온라인이슈팀 issue@asiae.co.kr





[아시아경제 온라인이슈팀] 한예슬이 도발적인 아름다움을 뽐냈다.배우 한예슬은 최근 자신의 인스타그램을 통해 "Don't tell me I'm perfect. tell me I'm flawed. tell me you can see the things. that broke my heart. goot night"라는 글과 함께 화보 한 장을 게재하며 근황을 전했다.공개된 사진 속 한예슬은 강렬한 눈빛으로 카메라를 응시하고 있다.한예슬은 최근 차기작으로 SBS 새 수목드라마 '빅이슈' 출연을 확정 지었다.

<ⓒ경제를 보는 눈, 세계를 보는 창 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>