[아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 전남대학교 장우권 교수가 대학 특성화(CK) 분야의 발전에 이바지한 공로를 인정받아 부총리 겸 교육부 장관 장관 표창을 받았다고 16일 밝혔다.장 교수(문헌정보학과)는 지난 2년 동안 교육부에서 주관하는 대학특성화사업(CK : University of Creative Korea) 총괄협의회 회장으로 재임하면서 109개 대학 335개 사업단이 참여하는 대학특성화사업의 성과 확산과 발전에 기여한 공로를 높게 평가받았다.

