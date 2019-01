근로복지공단 "산재관리의사 도입, 전문재활 서비스 제공"

[아시아경제 이창환 기자] 근로복지공단은 14일 공단 안산병원 대강당에서 산재관리의사(DW) 제도를 도입·운영하기 위해 산재관리의사 임명장 수여식을 가졌다고 밝혔다.공단은 산재관리의사(DW) 자격 이수 교육 등을 거쳐 직영병원 5개소 및 종합병원 7개소 등 의료기관 12개소의 임호영 공단 안산병원장을 비롯한 전문의 39명을 국내 최초로 산재관리의사로 임명했다.산재관리의사(Doctor of Work-related accident)는 산업재해의 특성과 제도를 이해하고 산재환자에 대한 풍부한 임상 등의 경험을 가진 숙련된 전문의(신경외과·정형외과·재활의학과·직업환경의학과)다.산재환자의 초기 치료단계부터 직업복귀에 이르는 전 과정에 적정 개입해 적기 치료와 조기재활 활성화를 통한 원활한 직업복귀를 지원하기 위해 공단이 임명한다.이 제도는 독일의 산재전문의(DA) 제도를 우리 현실에 맞도록 벤치마킹 한 것이다. 독일의 경우 1921년부터 산재전문의(DA) 제도 운영을 통해 산재환자에 대한 전문적인 치료를 위한 의료전달체계를 구축하고 있으며, 2015년 기준 약 4100명의 DA가 연간 300만명 정도의 산재환자를 치료하고 있다.심경우 공단 이사장은 "의료기관 특성·기능에 맞는 산재관리의사를 임명·운영해 산재환자의 조기재활 활성화 및 장해 최소화, 원활한 직업복귀 촉진에 기여할 것"이라고 "평가 등을 거쳐 운영 의료기관 및 산재관리의사를 점진적으로 확대하고 2020년에 전면 실시할 예정"이라고 밝혔다.

