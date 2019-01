태연, 싱가포르 공연 성료…귀호강 라이브와 감각적인 퍼포먼스

싱가포르 공연을 성료한 태연. 사진=SM 제공

[아시아경제 이건희 인턴기자] ‘믿고 듣는 보컬퀸’ 소녀시대 태연(이 서울, 홍콩, 방콕, 마닐라에 이어 싱가포르 콘서트를 성황리에 마쳤다.지난 12일(현지 시각) 싱가포르 엑스포홀 1(Singapore EXPO Hall 1)에서 열린 '’s…TAEYEON CONCERT'(아포스트로피 에스…태연 콘서트)는 태연의 싱가포르 첫 단독 콘서트인 만큼 현지 팬들의 뜨거운 반응을 얻었다.이번 공연에서 태연은 라이브 밴드 연주에 맞춰 ‘I’(아이), ‘Why’(와이), ‘Fine’(파인), ‘Rain’(레인) 등 히트곡을 비롯해 ‘Something New’(썸띵 뉴), ‘저녁의 이유’, ‘바람 바람 바람’ 등 세 번째 미니앨범 전곡, 일본 디지털 싱글 ‘Stay’(스테이) 등 감성 보이스와 귀호강 라이브, 감각적인 퍼포먼스가 어우러진 완성도 높은 공연으로 관객들을 매료시켰다.더불어 태연은 ‘Here I Am’(히어 아이 엠), ‘Love You Like Crazy’(러브 유 라이크 크레이지), ‘Do You Love Me?’(두 유 러브 미?), ‘Gravity’(그래비티) 신곡 무대는 물론, 소녀시대 정규 6집 더블 타이틀 곡 ‘Holiday’(홀리데이)와 ‘All Night’(올 나이트)와 솔로 앨범 수록곡 ‘Cover Up’(커버 업), ‘Fashion’(패션)를 매시업한 퍼포먼스 무대까지 약 2시간30분 동안 총 24곡을 선사, 공연장의 열기를 고조시켰다.한편 객석을 가득 채운 관객들은 공연 내내 팬라이트를 흔들며 뜨거운 박수와 함성을 보내고 노래를 따라 불렀음은 물론, ‘ALWAYS TOGETHER WITH YOU’(올웨이즈 투게더 위드 유), ‘와줘서 고마워♥또 만나자’ 등 다양한 문구가 적힌 플래카드 이벤트도 펼쳐 훈훈함을 더했다.

