위워크, '위워크 강남역 2호점' 4월 오픈

[아시아경제 김현정 기자] 위워크(WeWork)가 오는 4월 강남역 인근에 ‘위워크 강남역 2호점’을 오픈한다고 14일 밝혔다. 새 지점은 강남 지역 내 9번째 지점이 될 예정이다.지난해 12월에 오픈한 위워크 선릉 2호점과 올해 1월 오픈한 위워크 삼성역 2호점을 포함해 현재 강남 업무 지구(Gangnam Business District, GBD) 내에만 7개의 지점을 운영하고 있는 위워크는 오는 2월 청담동에 오픈을 앞둔 위워크 디자이너 클럽에 이어 위워크 강남역 2호점을 선보인다. 이를 통해 4월까지 국내에서만 2만명 이상의 멤버를 수용할 수 있을 전망이다.오는 4월 오픈하는 위워크 강남역 2호점은 강남역 인근 KG타워의 6개 층에 입주한다. 넓은 메인 라운지 공간은 타 위워크 지점과 마찬가지로 멤버들을 위한 공용 공간으로 꾸며지며, 프로젝터와 음향 시설을 갖춰 이벤트 공간으로도 사용할 수 있다. 멤버들은 건물 꼭대기 층에 조성되는 루프탑 라운지를 마음껏 이용할 수 있다.KG타워는 지하철 2호선 강남역과 다수의 광역버스, 간선버스 정류장이 도보 거리 내에 있어 접근성이 뛰어나다. 인근에는 여러 대기업과 IT 벤처 기업들이 위치해있다. 또한, 위워크가 한국에 오픈한 첫 위워크 지점인 위워크 강남역점과 가까운 거리 내에 자리할 위워크 강남역 2호점은 새로운 멤버들뿐만 아니라 지역 내 기존 위워크 멤버들에게도 더욱 확장된 커뮤니티를 제공할 수 있을 것으로 기대된다.위워크 코리아 제너럴 매니저인 매튜 샴파인은 “위워크 강남역 2호점의 오픈을 통해 강남 업무 지구 내에서 증가하고 있는 위워크 커뮤니티에 대한 수요를 충족시키고, 인근 지점 간 협업을 강화할 계획”이라고 밝혔다. 그는 이어 “신규 지점을 통해 전 세계 40만명 이상의 멤버들과 이어질 수 있는 위워크 글로벌 커뮤니티와의 접점을 확대 및 다양화해 국내 스타트업, 중소기업, 대기업 및 프리랜서의 성장을 지원하기 위한 노력을 이어감과 동시에 국내 네트워크를 더욱 공고히 할 것”이라고 덧붙였다.지난 2016년 위워크 강남역 오픈을 시작으로 국내 공유오피스 시장에서 입지를 굳힌 위워크는 지난해에만 서울의 주요 랜드마크 빌딩에 총 7개의 지점을 오픈해 1월 현재 총 12개 지점을 운영하고 있다. 오는 4월에는 서울 지역 외에서 처음으로 오픈하는 지점인 위워크 서면(부산), 오는 여름 문을 여는 위워크 홍대 등 신규 지점의 추가 오픈할 예정이다.

