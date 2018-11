제4회 아시아경제호남 전국아마추어 골프대회 ‘성료’

[아시아경제 호남취재본부 박선강 기자] 12일 오전 7시 전남 화순군 춘양면 화순엘리체CC에서 열린 제4회 아시아경제호남 전국아마추어 골프대회가 성황리에 끝났다.아시아경제 호남이 주최·주관하고 광주광역시골프협회가 후원한 이날 대회에서 대전방통고 1학년 장유빈 학생이 69타(IN 36, OUT 33)를 쳐 남자부 우승을, 대전방통고 1학년 홍정민 학생이 69타(IN 35, OUT 34)를 쳐 여자부 우승의 영예를 안았다. 우승자에게는 각각 트로피와 부상으로 장학금이 전달됐다.남자부 2위는 조대부중 3학년 범채원 학생이, 3위는 군산제일고 1학년 성문민 학생이 차지했다. 함평골프고 2학년 박태을, 서강고 2학년 위시현 학생이 각각 4위와 5위를 차지했다.여자부에서는 서강중 1학년 김세은 학생이 1위 홍정민 학생과 동타를 쳤지만 카운트 백 방식(9-6-3-18홀)에 따라 아쉽게 2위에 머물렀다.3위에는 함평골프고 2학년 김애니, 4위에는 영동산과고 2학년 박서현, 5위에는 보라중 1학년 유현조 학생이 이름을 올렸다.남자부와 여자부 2위부터 5위까지는 각각 트로피와 성적순에 따른 장학금을 받았다.특히, 이번 대회에 전·현직 국가대표 상비군 등 내로라하는 선수들이 출전하면서 ‘아시아경제호남 전국아마추어 골프대회’가 회를 거듭할수록 인기를 더해가고 있음을 증명했다.한편, 제4회 아시아경제호남 전국아마추어 골프대회는 화순엘리체CC 동·남 코스에서 18홀(파72) 스트로크 플레이로 진행됐다.㈜영무건설, 영무예다음, LOTTE, ㈜엠비지코리아, 신세계안과, ㈜금천이엔씨, 메타프로방스, 빛가람국밥, 바디디자인, 케이알에코원, ㈜송산, 1:1 PT SHOP 인연, 엘칸토, ㈜이불정거장, TNGT, 나주혁신 킹덤프라자, ㈜세강엔지니어링이 이번 대회에 도움을 줬다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.