VM웨어, KT와 국내 멀티 클라우드 시장 공략

[아시아경제 한진주 기자] 글로벌 기업용 소프트웨어 업체 VM웨어(VMware)가 KT와 함께 국내 멀티 클라우드 시장을 공략한다.13일 VM웨어는 삼성동 코엑스에서 개최한 'v포럼 2018(vFORUM 2018)'에서 KT와 파트너십을 맺고 국내 클라우드 서비스를 본격화한다고 밝혔다.는 이달부터 기업 고객을 대상으로 VM웨어 기반 클라우드 서비스인 ‘VM웨어 온 KT 클라우드(VMware on KT Cloud)’를 서비스한다. KT의 퍼블릭 클라우드를 VM웨어의 프라이빗 클라우드와 함께 사용할 수 있도록 양사가 파트너십을 체결해 국내 기업고객 확보에 나선 것이다.VM웨어는 파트너사를 통해 클라우드 서비스를 제공하는 VCPP(VMware Cloud Provider Program)를 강화하고 있다. VCPP에 참여하는 클라우드 서비스 업체가 솔루션 기반의 클라우드 서비스를 기업 고객에게 제공하고, VM웨어가 솔루션과 서비스 지원을 제공하는 방식이다. 현재 글로벌 120여개국에서 4200개 파트너사들이 VCPP에 참여하고 있다.전인호 VM웨어 코리아 사장은 “프라이빗, 퍼블릭 클라우드를 넘어서 멀티 클라우드가 전 세계적으로 기업의 새로운 비즈니스 경쟁력으로 자리 매김을 하고 있다”며 “강력한 디지털 인프라 없이 시장의 요구사항에 부합한 서비스나 애플리케이션을 신속하게 제공·운영하기 어렵다”고 말했다.전인호 사장은 “KT와의 파트너십을 통해 국내 기업은 물론 공공기관에 더욱 다양하고 견고한 클라우드 솔루션을 제공하는데 주력하겠다”며 “현재 온프레미스 상에서 VM웨어 솔루션을 사용하는 고객 중심으로 클라우드로 유연하게 확장하는데 지원할 계획”이라고 말했다.올해로 6회째를 맞이하는 vFORUM 은 다양한 관련 분야 리더들과 현업 전문가들이 한자리에 모여 클라우드 및 가상화에 관한 최신 동향을 확인, 공유하는 대규모 클라우드·가상화 컨퍼런스다. vFORUM 2018에는 3000여명의 IT 업계 관계자들이 참여했고 Dell EMC, AWS, HPE, IBM, 효성인포메이션 등 총 17개 업체가 후원했다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.