DJ HYO 효연, 오늘(13일) 신곡 'Punk Right Now' 공개

걸그룹 소녀시대 멤버 효연, DJ HYO의 신곡이 오늘 공개된다. 사진=SM엔터테인먼트 제공

황효원 기자 woniii@asiae.co.kr









[아시아경제 황효원 기자] 걸그룹 소녀시대 멤버 효연, DJ HYO의 신곡 'Punk Right Now(펑크 라이트 나우)가 오늘(13일) 공개된다.HYO는 이날 오후 6시 멜론, 지니, 아이튠즈, 애플뮤직, 스포티파이, 샤미뮤직 등 각종 음악 사이트를 통해 미국 출신의 유명 DJ 블라우(3LAU)와 컬래버레이션한 디지털 싱글 ‘Punk Right Now’를 발표, 글로벌 팬들의 뜨거운 호응을 얻을 전망이다.이번 신곡 ‘Punk Right Now’는 중독적인 훅과 강렬한 비트가 인상적인 일렉트로하우스 기반의 팝 곡으로 가사에는 있는 그대로의 자신을 사랑하는 당당한 자신감을 표현해 눈길을 끌며, 한국어 및 영어 버전을 함께 만날 수 있어 좋은 반응이 기대된다.더불어 음원 공개와 동시에 효연 공식 홈페이지, 유튜브 및 네이버TV SMTOWN 채널 등에서 ‘Punk Right Now’의 뮤직비디오도 오픈, HYO의 카리스마 넘치는 퍼포먼스와 자유분방하고 쿨한 매력을 담은 감각적인 영상으로 제작된 만큼, 이목을 사로잡을 것으로 보인다.더불어 HYO는 이날 오후 6시 소녀시대 공식 트위터 계정을 통해 트위터 블루룸 라이브 ‘#Welcome_HYORoom_Season2’(#웰컴_효룸_시즌2)를 진행하며, 신곡 제작 비하인드부터 근황 토크, 실시간 Q&A까지 다채로운 코너로 팬들과 가깝게 소통할 예정이어서 기대감이 증폭되고 있다.한편, HYO는 디지털 싱글 ‘Punk Right Now’를 발표하고 클럽 투어, 예능, 라디오 등 활발한 활동을 이어갈 계획이다.

<ⓒ세계를 보는 창 경제를 보는 눈, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>