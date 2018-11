[아시아경제 임주형 인턴기자] 12일 SBS 파워 FM'최화정의 파워타임'(최파타)에 출연한 엑소 카이와 수호가 신곡을 처음 들었던 소감을 전했다.이날 카이는 "처음 들었을 때 신선하다는 느낌을 받었다"며 "구성 측면에서 재밌는 연출이 가능하겠다고 느꼈다"고 말했다.수호는 "멤버들의 목소리로 부른 노래를 듣고 나서 좋아졌다"고 말했다.카이와 수호는 한 청취자에게 "신곡을 처음 들었을 때 어떤 느낌을 받았냐"는 질문을 받자 이같이 말했다.한편 엑소는 지난 2일 5집 앨범 'Don't Mess Up My Tempo(돈 메스 업 마이 템포)'를 발표했다. 해당 앨범의 타이틀곡은 '템포(Tempo)'다.

