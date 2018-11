가수 겸 음악 PD 김조한이 소셜네트워크서비스(SNS)를 통해 근황을 전했다.최근 김조한은 자신의 인스타그램에 "JTBC '냉장고를 부탁해' 노래 잘 하는 휘성이랑 재미나게 했어요"라는 글과 함께 사진을 게재했다.사진 속 그는 휘성과 함께 카메라를 응시하고 있다.김조한은 지난 1993년 솔리드 1집 앨범 'Give Me A Chance'로 데뷔했다.그는 12일 방송되는 JTBC '냉장고를 부탁해'에서 휘성과 함께 등장할 예정이다. 최근 진행된 녹화 중 두 사람은 즉석 애드리브 대결을 펼치기도 한 것으로 알려졌다.

