[아시아경제 유현석 기자]김연우 한양증권 연구원은 "내년도 브레인콘텐츠의 핵심은 스와니코코 인수에 따른 성장성과 실적 모멘텀"이라며 "올해 3분기 누적 이익규모가 지난해 연간 수준의 2.5배를 넘어서고 있어 내년 본격적인 실적 성장이 기대되고 있다"고 말했다. 이어 "스와니코코의 내년 실적 중 브레인콘텐츠에 반영될 부분은 지배순이익 기준 약 60억~63억원이 예상된다"고 강조했다.그는 이어 "브레인콘텐츠는 온라인 복권정보 솔루션 제공 사업을 중심으로 고부가가치 플랫폼 사업을 선도하는 멀티 콘텐츠 업체"라며 "복권정보 솔루션, 화장품, 사후 면세, IT 관리 솔루션, 웹툰 사업 등 다양한 플랫폼을 기반으로 종합 콘텐츠 업체로 변모 중"이라고 설명했다.

