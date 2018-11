포스코, 동반성장 기부금 200억원 출연…"대·중소기업 상생협력 강화"

[아시아경제 기하영 기자]포스코가 동반성장 기부금 200억원을 출연해 향후 5년간 '산업혁신운동'과 '대·중소 상생형 스마트공장 지원 사업'을 지원한다.포스코는 대·중소기업 상생협력을 통해 건강한 산업생태계를 조성하고, 경영이념인 '더불어 함께 발전하는 기업시민' 실현을 위해 이 같이 결정했다고 11일 밝혔다.산업혁신운동은 대한상공회의소와 대·중소기업·농어업협력재단 등이 공동 주관해 중소기업의 생산성 향상을 지원하는 동반성장 사업이다. 2013년 8월부터 올 7월까지 1단계를 완료했고, 올 9월부터 2023년 12월까지 2단계를 진행한다. 포스코는 고유의 혁신기법인 QSS(Quick Six Sigma) 활동을 접목해 참여기업의 임직원 혁신마인드 제고, 설비 성능 향상 등으로 경영혁신을 지원한다. 또 사업전략, 에너지, 안전 등 문제에 대해 전문 컨설턴트가 해결방안을 지원할 계획이다.포스코는 산업혁신운동 1단계 사업에도 197억원을 지원한바 있다. 총 879개 중소기업이 참여해 총 1660건의 개선과제를 수행했고, 불량률, 생산효율 등의 성과지표가 참여전과 비교해 평균 20% 이상 개선됐다.이번에 새로 추진하는 대·중소 상생형 스마트공장 지원 사업은 정부와 1:1로 사업비를 매칭해 중소벤처기업부 산하 '민관합동 스마트공장 추진단'으로 기금을 출연한다. 이를 통해 중소·중견기업이 국내 현실에 적합한 스마트공장을 도입하도록 도와 제조현장의 경쟁력을 높일 계획이다.포스코는 이 사업에 세계 최초로 철강공정 스마트팩토리 플랫폼인 '포스프레임(PosFrame)'을 자력 개발한 경험을 바탕으로 기존의 QSS 혁신활동과 '스마트공장 구축사업'을 연계해 지원할 방침이다. QSS 혁신활동을 통해 해당 중소기업의 회사 관리체계를 정비하고, 이를 바탕으로 스마트공장을 구축해 해당 기업의 제조현장 혁신과 운영시스템 구축 및 자동화를 지원하겠다는 구상이다.두 사업 모두 중소기업중앙회 등 유관기관과 함께 심의해 지원 대상을 선정할 계획이다. 특히 그동안 거래하지 않았던 기업의 비중을 약 50% 수준으로 해 상대적으로 소외 받아온 대기업 미(未)연계기업에 대한 지원도 강화키로 했다.참여를 원하는 중소기업은 포스코 설비자재구매실에서 운영하는 '포스코 구매포탈'에서 신청할 수 있으며, 대한상의 등 유관기관에서 추천한 기업도 참여대상이 될 수 있다. 최종 대상업체 선정은 포스코 내부 심사를 거쳐 포스코와 유관기관이 공동으로 현장조사 후 선정할 예정이다.

