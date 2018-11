"수능 수험표 버리지 마세요"…공연 할인 행사 풍성

[아시아경제 조목인 기자] 수능 시험을 치룰 예정인 수험생이라면 수험표를 잘 챙겨두는 게 좋다. 수험생을 대상으로 한 다양한 공연 할인 행사들이 있기 때문이다. 시험준비로 지친 몸과 마음을 문화생활로 달랠 수 있는 좋은 기회다.세종문화회관은 수험생들을 대상으로 한 클래식·연극·뮤지컬 할인 행사를 진행한다. 수험표를 지참하고 방문하면 총 9개 공연을 20%에서 최대 50%까지 할인해 관람할 수 있다.러시아 지휘자 차르 게르기예프와 뮌헨 필하모닉 오케스트라 내한공연과 영국 웨스트엔드 코미디 연극 '더 플레이 댓 고우즈 롱', 서울시뮤지컬단의 가족뮤지컬 '애니', 서울시합창단의 '명작시리즈Ⅳ', 세종체임버시리즈 스페셜스테이지 'Fall in Love with Harp' 등이다. 공연 뿐만 아니라 수험생들을 대상으로 한 뷰티 클래서 패키지에서는 메이크업 클래스에 참여하고 선물을 받을 수 있는 기회도 있다.국립합창단은 수험표를 제시하면 기획공연인 '제19회 데뷔콘서트'를 등급에 관계없이 전석 1만원에 구매할 수 있는 이벤트를 마련했다. 젊고 유능한 지휘자를 발굴·육성하고 한국 합창의 발전을 위해 2009년부터 진행해온 ‘제19회 데뷔콘서트’는 오는 11월 24일 오후 2시 예술의전당 IBK챔버홀에서 열린다. 장민혜·김혜인 신진 객원지휘자의 무대로 꾸며진다.공연제작사 신시컴퍼니는 '더 플레이 댓 고우즈 롱'과 함께 뮤지컬 '마틸다' 역시 할인행사를 진행한다. 오는 18일부터 30일까지 공연에 한해 수험표를 지참하면 1인 2매까지 40%를 할인해준다.인천문화예술회관은 수험생들을 대상으로 수능 다음날인 16일부터 다음달 초까지 인디음악, 무용, 낭독극 등 다양한 공연을 50%까지 할인해 준다. 다양한 밴드 열두팀을 만나볼 수 있는 '밴드데이'에서부터 인천시립무용단의 정기공연‘비가(悲歌)', 청소년을 위한 맞춤공연 '얼리 윈터페스티벌' 등이다.

