그룹 트와이스의 신곡 ‘예스 오어 예스(YES or YES)’가 국내 7개 실시간 음원 차트에서 6일째 1위를 차지했다.트와이스가 지난 5일 오후 6시 공개한 미니 6집 앨범 ‘예스 오어 예스(YES or YES)’의 동명 타이틀곡은 공개 6일째인 10일 오전 10시 기준 멜론, 네이버, 지니, 올레, 엠넷, 벅스, 소리바다 등 국내 7개 실시간 음원 차트에서 정상을 차지하는 기염을 토했다.‘예스 오어 예스(YES or YES)’는 트와이스의 사랑스러운 고백에 “YES”라고 대답할 수밖에 없다는 내용을 담은 곡이다.이번 앨범은 발매일인 6일 오전 기준 일본, 홍콩, 대만, 싱가포르 등 해외 17개 지역 아이튠즈 앨범 차트 정상을 차지하며 트와이스의 글로벌 저력을 입증했다.트와이스는 2018년 4월 ‘왓 이즈 러브(What is Love?)’, 7월 ‘댄스 더 나잇 어웨이(Dance The Night Away)’에 이어 11월 ‘예스 오어 예스(YES or YES)’를 발매하고 올해 세 번째로 컴백했다. 트와이스는 데뷔곡 ‘우아하게(OOH-AHH하게)’부터 이번 ‘예스 오어 예스(YES or YES)’까지 모두 큰 인기를 모아 눈길을 끌었다.

