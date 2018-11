배우 구혜선이 생일 선물 인증샷을 게재했다.9일 구혜선은 자신의 인스타그램에 여러 장의 사진을 공개했다.게재된 사진 속에는 생일선물로 추정되는 꽃바구니들이 탁자에 놓여 있다. 꽃다발 주위에는 구혜선의 반려견과 반려묘가 누워있어 평화로운 분위기가 눈길을 끈다.이 사진을 본 네티즌들은 “생일축하해 언니” “하루빨리 작품소식 기다려요~” “ 늘 건강하고 행복해요” 등 축하 메시지를 전했다.이날 남편 안재현도 구혜선의 생일을 맞아 인스타그램을 통해 축하 인사를 건넸다. 안재현은 “생일 축하해요 쿠♥”라며 짧지만 애정 가득한 말로 구혜선의 생일을 축하했다.한편 구혜선은 10일 오후 2시 인천SK행복드림구장에서 펼쳐지는 2018 신한은행 MY CAR KBO 한국시리즈 5차전 경기 전 시구를 해 화제를 모았다.

