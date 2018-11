미래차 투자 늘리는 현대기아차

[아시아경제 송화정 기자]현대기아차가 미래차 시장 선점을 위한 투자를 지속적으로 확대하고 있다.현대기아차는 지난 7일 그랩에 2억5000만 달러(약 2840억원)를 투자한다고 밝혔다. 현대차가 1억7500만 달러, 기아차가 7500만 달러를 각각 투자한다. 앞서 지난 1월 현대차가 그랩에 투자한 2500만 달러를 합치면 현대기아차의 그랩에 대한 총 투자액은 2억7500만 달러(3120억원)에 달한다. 이는 현대기아차가 외부 업체에 투자한 액수 중 역대 최대 규모다.현대기아차는 그랩과 함께 내년 싱가폴을 시작으로 동남아 주요국에 전기차를 활용한 신규 모빌리티 서비스를 가동하고 동남아 공유경제 시장에 본격 뛰어든다. 최근 현대기아차와 그랩은 전략 투자 및 전기차 부문 협력을 위한 계약을 체결했다. 협력의 첫 단계로 내년부터 그랩 드라이버가 현대기아차의 전기차를 활용해 차량 호출 서비스를 제공하는 시범 프로젝트를 싱가폴에서 시작한다. 프로젝트 시행을 위해 현대차는 내년 초 전기차 모델 200대를 그랩 측에 최초 공급한다. 향후 기아차도 자사의 전기차를 추가로 공급하는 방안을 검토하고 있다. 그랩 소속 운전자들은 그랩으로부터 현대기아차의 전기차를 대여해 카헤일링 서비스를 제공함으로써 수익을 낸다.3사는 프로젝트 기간 동안 충전 인프라, 주행 거리, 운전자 및 탑승객 만족도 등을 면밀히 분석해 전기차 카헤일링 서비스의 확대 가능성과 사업성을 타진한다. 이후 전기차를 활용한 차량 호출 서비스를 베트남, 말레이시아 등 동남아 주요 국가로 확대해 나갈 방침이다. 현대기아차는 그랩과의 협업을 통해 전기차 드라이버 대상의 유지 및 보수, 금융 등 전기차 특화 서비스 개발도 모색하고 모빌리티 서비스에 최적화된 전기차 모델 개발을 위해서도 적극 협력할 계획이다. 또한 현대기아차와 그랩은 동남아의 전기차 보급 확대를 위해 충전 인프라 및 배터리 업체 등 파트너들과 새로운 동맹체 구축에도 적극 나서기로 했다.현대기아차는 미래 모빌리티 시장 선점을 위해 글로벌 차량공유 업체들과의 협력을 지속적으로 강화하고 있다. 현대차는 네덜란드 암스테르담에서 아이오닉 EV를 활용한 카셰어링 사업을 벌이고 있으며 올해에만 인도 카셰어링 업체 레브, 국내 라스트 마일 배송 서비스 전문 업체 메쉬코리아, 미국 모빌리티 서비스 업체 미고, 중국의 라스트 마일 운송수단 배터리 공유 업체 임모터, 호주의 P2P 카셰어링 업체 카넥스트도어 등과 전략적 파트너십을 구축했다. 기아차는 국내와 스페인 마드리드에 차량 공유서비스 '위블'를 선보였다.현대차는 앞서 지난 6일에는 이스라엘의 유력 스타트업 알레그로.ai에 투자를 단행, 고도화된 인공지능(AI) 기술 확보에 나선다고 밝혔다.알레그로.ai는 2016년 설립된 컴퓨터 비전을 활용한 딥러닝 기반의 AI 기술을 전문적으로 연구하는 업체다. AI 관련 소프트웨어 개발부터 관리까지 종합적으로 서비스하는 엔드 투 엔드(end to end) 솔루션 제공 기업이다. 특히 AI을 활용하게 될 분야에 최적화된 소프트웨어 개발 프로그램을 제작하는데 특화된 기술을 보유하고 있다. 알레그로.ai는 우수한 기술력을 바탕으로 보쉬 등 글로벌 기업들로부터 투자를 유치하고 AI 분야에서 다양한 협력을 진행하고 있다.현대차는 이번 투자를 계기로 알레그로.ai와 미래기술 및 품질, 서비스 등 다양한 분야에서 활용할 수 있는 AI 기술 구축 방안을 모색할 계획이다.현대차는 자율주행을 비롯한 미래 모빌리티 시장 대응을 위해 AI 기술을 확보하는데 많은 공을 들이고 있다. 지난달에는 미국의 AI 전문 스타트업 퍼셉티브 오토마타에 전략 투자하고 공동연구를 통해 인간행동 예측 기술 확보하기로 했다. 지난 6월 상하이에서 열린 CES 아시아에서는 중국 인공지능 기술 분야 최고 기술력을 자랑하는 딥글린트와의 협업 계획을 발표한 바 있다. 지난해 말에는 SK텔레콤, 한화자산운용과 함께 총 4500만달러 규모의 'AI 얼라이언스 펀드'를 조성하고 AI 및 스마트 모빌리티 분야 유망한 스타트업에 대한 투자를 진행하고 있다.

