[아시아경제 임주형 인턴기자] 그룹 샤이니 멤버 온유가 오는 12월10일 현역 입대한다.소속사 SM 엔터테인먼트는 "온유가 조용히 입대하기를 희망하는 만큼 본인의 의사를 존중해 입대 장소 및 시간은 공개하지 않고 별도의 행사도 진행하지 않는다"고 밝혔다.온유는 지난 2008년 샤이니 멤버로 데뷔했다. 샤이니는 2018년 데뷔 10주년을 맞아 지난 5월 정규 6집 앨범을 발표해 타이틀 곡 '데리러 가', 'I Want You(아이 원트 유)', '네게 남겨둔 말'로 각종 글로벌 음원 차트 1위를 차지하는 등 인기를 얻었다.

