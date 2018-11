[CEO칼럼] 이제는 우리 콘텐츠에 당당하자

요즘 우리 주변에서 가장 핫한 뉴스는 아무래도 방탄소년단(BTS)에 대한 전 세계적인 관심과 찬사일 것 같다. 거기서 우리는 지금까지 경험해보지 못한 색다른 뿌듯함과 콘텐츠의 파워에 대해 자신감을 느낄 수 있으니 기쁜 일이다. 아이돌(Idol) 중심의 산업과 드라마와 같은 영상 산업은 이제 입지를 좀 더 탄탄히 굳혀가는 것 같다. 특별한 변수만 없다면 앞으로도 꾸준히 성장해 우리에게 많은 기쁨을 주지 않을까 기대해본다.이와 더불어 콘텐츠 산업 대중화의 핵심 축이면서도 우리에게 조금은 덜 인식된 웹툰, 웹소설로 대표되는 웹 장르 문학도 미래 지향적이면서 고부가가치를 창출하는 산업으로 꼽힌다. KT경제연구소에서 언급한 관련 산업 통계를 보면 웹툰시장은 2016년에 5800억원, 2017년에 7300억원, 2018년에 8800억원(추정치) 규모이고 2020년에는 1조원을 넘는 시장으로 성장할 전망이다. 웹소설시장도 2016년에 1000억원, 2017년에 2000억원, 2018년에 3000억원을 기록하고 2020년에는 5000억원 규모의 시장으로 성장할 것으로 전망되고 있다.웹툰, 웹소설 콘텐츠 자체의 시장 확대와 더불어 2차, 3차 산업으로의 확장 및 해외 진출을 통한 수출 확대가 성장의 주요 원인이다. 최근 3년간 웹툰 관련 기업들의 해외 진출 및 영화, 드라마, 캐릭터 상품 등 2차, 3차 저작권시장이 확대되고 있는 현 상황을 고려하면 앞으로 시장 규모는 위에 언급한 규모를 뛰어넘을 수도 있을 것으로 기대되고 있다.돌이켜보면 그리 멀지 않은 과거에 우리 문학은 다양화되지 못했고 편향된 시각으로 능력 있고 재능 있는 작가들을 육성하는 데 실패했다. 그 결과 문학 후진국의 성적표를 받은 것이 아닌가 싶다. 전부터 우리 주변에는 필력은 좀 부족하지만 모든 연령층을 아우르는 자기만의 세계관과 자기만의 소재 그리고 자기만의 캐릭터를 담아 글을 쓰고 싶어 한 젊은 작가가 많았다. 하지만 우리 문학은 그들의 모든 것을 수용하지 못했고 사회적 분위기도 냉담했다. 그때 좀 더 이해하고 따뜻했으면 지금보다는 우리 문학이 다양해지고 우리 주변의 문학으로 발전하지 않았을까 하는 아쉬움이 드는 건 나만의 생각일까 싶다. 그러면서도 '해리포터' 시리즈에 열광하며 우리는 도저히 쓸 수 없는 작품이라고 치부해버린 건 아니었는지 곱씹어보고 반성해본다.만화의 경우도 우리의 자화상은 초라하다. 하고 싶고 적성에 맞다고 함부로 직업으로 선택하기에는 큰일이 났던 시절이 있었다. 그러다 보니 만화 산업은 하향 평준화되면서 쇠퇴했고 하나의 산업으로 성장하는 것이 불가능했다. 그러나 그 시기에도 만화를 좋아하고 사랑하는 독자들이 많았다. 다만 그들은 만화에 대한 욕구를 일본 만화에서 찾기 시작했으며 작가에게 열광하기도 했다. 정치적으로는 싫어하지만 문학적으로는 그들을 동경하니 아이러니가 아닐 수 없다. 만화는 항상 양면성이 있는데 순기능적인 면은 홀대받고 역기능적인 면만 부각돼 비난을 받은 점도 아쉬운 대목이다. 일본 만화를 살펴보면 그들은 그 사이에 연 매출 1조원을 넘는 장르 출판사를 4개나 세계적인 기업으로 키웠고 자국 시장은 물론 전 세계에 콘텐츠를 수출해 막대한 외화를 벌어들인다. 생각만 해도 부러운 것이 현실이다.이제는 우리도 움직일 때가 왔다. IT 강국으로서 웹 장르 문학을 꽃피울 때가 온 것이다. 우리는 지금도 글을 쓰고 싶어 하고 그림을 그리고 싶어 하는 능력 있고 젊은 작가들이 있다. 그들은 바뀐 생태계 속에서 꿈을 실현하며 사회적으로도 성공하고 싶어 한다. 실제로도 연 1억원 이상의 수입을 올리는 작가들도 늘어가고 있다. 이는 우리의 웹 장르 문학도 이제는 콘텐츠 산업의 중요한 한 축으로, 지속 가능한 산업으로 성장하고 있음을 보여준다. 이제는 더 이상 멈출 수 없으며 세계적으로 발전하도록 획기적인 전환이 필요한 시점인 것이다.정부에서는 발상의 전환을 통해 정확하고 체계적인 통계 자료를 작성하고 중장기적인 육성 계획을 수립해 시장에 신뢰감을 줘야 한다. 웹 장르 문학을 눈에 보이는 화려함만 좇는 것이 아니라 다양성을 인정하고 바라봐준다면 우리는 좀 더 빨리 성장할 것이다.이제는 외쳐보고 싶다. '우리 콘텐츠에 당당하자'라고.신현호 디앤씨미디어 대표

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.