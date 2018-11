LG화학, 신임 대표 이사에 3M 신학철 수석부회장 내정

[아시아경제 명진규 기자, 권재희 기자] LG화학 신임 대표이사 부회장에 다국적 기업인 3M의 신학철(61ㆍ사진) 수석부회장이 9일 내정됐다. LG화학이 최고경영자(CEO)를 외부에서 영입한 것은 지난 1947년 창립 이후 이번이 처음으로 글로벌 경영 전략을 강화하기 위한 포석이라는 해석이 나왔다.신 부회장은 지난 1984년 3M 한국지사에 평사원으로 입사한 뒤 필리핀 지사장, 3M 미국 본사 비즈니스 그룹 부사장을 역임했다. 이후 지난 2011년부터 한국인 최초로 3M의 해외사업부문 총괄 수석부회장을 맡은 뒤 현재까지 3M의 글로벌 연구개발(R&D), 전략및 사업개발, 공급망관리(SCM), IT 사업 등을 총괄해왔다.LG화학 관계자는 "신 신임 부회장은 세계적인 혁신기업 3M에서 수석부회장을 역임하며 글로벌 사업 역량과 경험은 물론 소재, 부품 등 사업 전반에 대한 통찰력을 보유한 경영인"이라며 "급변하는 상업환경에 선제 대응하는 것은 물론, 변화와 혁신을 주도할 수 있는 적임자"라고 설명했다.LG화학은 전통적인 화학사업에서 신소재, 배터리, 부품 및 바이오 사업까지 영역을 확대하고 있다. 특히 주력사업인 석유화학의 글로벌화, 전지사업의 해외 사업 비중이 늘어나며 글로벌 경영전문가를 영입할 필요가 있다는 판단이 작용한 것으로 풀이된다.박진수(66세) 현 대표이사 부회장은 42년간의 경영활동을 마무리하고 일선에서 물러난다. 이사회 논의를 거쳐 후진 양성, 경영 조언 등의 역할을 맡는다. 박 부회장은 지난 2012년 LG화학 CEO를 맡은 뒤 6년간 회사를 이끌어왔다.박 부회장은 "40년 이상 근무하며 LG화학이 세계적 기업으로 성장하는데 일조하고 명예롭게 은퇴할 수 있게 된 것은 큰 축복"이라며 "후배들이 끊임없는 도전과 혁신을 이어가 LG화학을 영속하는 기업으로 발전시켜주기 바란다"고 말했다.

