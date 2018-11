그룹 트와이스 멤버 지효가 소셜네트워크서비스(SNS)를 통해 근황을 전했다.9일 지효는 트와이스 공식 인스타그램 계정에 "비 오는데 감기 조심하세요. 감기 걸리면 서러울 거예요"라는 글과 함께 사진을 게재했다.사진 속 지효는 손가락으로 'V' 모양을 만드는 손동작을 취한 채 카메라를 응시하고 있다.한편 지효가 속한 그룹 '트와이스'는 최근 신곡 'YES or YES'를 발표했다. 이들은 9일 방송된 KBS 2TV '뮤직뱅크' 무대에도 올랐다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.