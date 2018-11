[#스타샷] '신서유기6' 안재현, 아내 구혜선 생일 축하…"생일 축하해요 쿠♥"

[아시아경제 황효원 기자] 배우 안재현-구혜선 부부가 일상을 공개했다.9일 안재현은 자신의 소셜네트워크서비스(SNS)에 구혜선이 부른 'Happy Birthday To You'가사를 게재했다.공개된 캡처에는 '이슬비가 내리는 오늘은 사랑하는 그대의 생일날. 온종일 난 그대를 생각하면서 무엇을 할까 고민했죠. 난 가까운 책방에 들러서 예쁜 시집에 내 맘 담았죠. 그 다음엔 근처 꽃집으로 가서 빨간 장미 한 송일 샀죠' 가사를 캡처가 담겼다.네티즌들은 "너무 달달하다~","여전히 신혼이네요~ 두 분 응원합니다","사랑꾼 안재현 보기 좋아요","영원히 서로 사랑하며 행복하게 사세요"등 다양한 반응을 보였다.한편 안재현과 구혜선은 지난 2016년 5월 결혼식을 올린 뒤 tvN '신혼일기'에 함께 출연해 신혼 일상을 공개한 바 있다.

