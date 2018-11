[아시아경제(성남)=이영규 기자]가천대학교가 최근 교육부가 발표한 대학특성화사업(CK) 종합평가 대학부문에서 경기ㆍ인천권 대학 중 1위를 기록했다.이번 특성화사업 종합평가는 교육부 대학특성화사업에 선정된 전국 109개 대학, 335개 사업단을 대상으로 이뤄졌다. 대학 소재지 및 대학 규모를 고려한 상대평가를 통해 A, B, C 3개 등급으로 평가됐다.가천대는 대학 부문 평가에서 경기ㆍ인천 지역 13개 대학 중 가장 높은 평가를 받았다.사업단별 평가에서도 6개 사업단 중 4개 사업단이 'A'등급을, 2개 사업단이 'B'등급을 받았다.가천대는 지난 8월 교육부가 발표한 대학기본역량진단에서 '자율개선대학'으로 선정되기도 했다.교육부 대학특성화사업은 각 대학들의 강점 분야를 특성화 시켜 경쟁력을 갖추도록 지원하는 사업이다.

