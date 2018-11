코트라, 리스본서 세계 최대 스타트업 콘퍼런스 '웹서밋' 연계 행사

[아시아경제 김혜원 기자] 코트라(KOTRA)는 창업진흥원, 콘텐츠진흥원과 함께 8일(현지시간) 포르투갈 리스본에서 '코리안 스타트업 밋업 데이(Korean Startup Meetup Day)'를 개최했다고 밝혔다.세계 최대 규모의 스타트업 컨퍼런스인 웹 서밋(Web Summit)과 연계해 열린 이번 행사는 한국의 투자 환경 설명, 스타트업 기업 피칭, 네트워킹으로 구성됐다.웹 서밋은 세계 최대 첨단기술 콘퍼런스이자 핀란드에서 열리는 슬러쉬(Slush)와 함께 유럽 양대 스타트업 콘퍼런스로 꼽힌다. 참가 기업만 2000여개에 이른다. 한국에서는 창업진흥원과 콘텐츠진흥원이 지원하는 23개사 포함, 30여개 기업이 참가했으며 12개 기업이 KOTRA 주관 피칭 이벤트에 참여했다.인공지능(AI) 기반 서비스가 많은 관심을 받았다. 지난해 웹 서밋 인기 기업 99개사 중 7개사가 AI 기술 기업이었는데 이 같은 트렌드를 반영하듯 올해에는 AI를 기반으로 하는 한국 기업의 참여가 늘었다. 블루바이저(Bluevisor)는 AI를 기반으로 한 재무 자문 솔루션을 선보였으며 플리토(Flitto)는 AI 기반 통번역 플랫폼을 소개했다. 로자인(Rosign)은 결빙, 미끄럼 등 도로 위 안전 관련 정보를 보여주고 복사열을 차단할 수 있는 스마트 도료를 선보였다.행사에 참여한 유럽 현지 투자가들은 한국 스타트업이 IT 선진국이라는 명성에 걸맞게 혁신 기술을 가지고 있다고 평가했다. 행사에 참여한 포르투갈 최대 전력 기업 EDP 관계자는 "유럽에서 한국 스타트업을 직접 만날 기회가 많지 않은데 이번 기회에 우수 한국 기업을 많이 만날 수 있어서 좋았다"면서 "한국 스타트업은 소비자와 업계 트렌드를 읽어내고 이를 서비스로 발전시키는 능력이 뛰어난 것 같다. 영어 커뮤니케이션 능력도 우수하고 도전적인 기업가 정신도 인상적"이라고 전했다. 앞서 5일 마드리드에서 열린 행사에는 16개 스타트업이 참여했는데 비용과 일정 문제로 출장이 힘든 10개사는 온라인으로 피칭을 진행했다.류재원 KOTRA 마드리드 무역관장은 "세계시장 진출을 목표로 하는 본 글로벌(Born Global) 스타트업은 4차 산업혁명의 최전선이자 스타트업의 핵심 시장인 유럽에 주목해야 한다"면서 "KOTRA는 많은 스타트업이 유럽에서도 창업 환경이 우수하기로 손꼽히는 스페인과 포르투갈을 발판으로 유럽시장에 진출할 수 있도록 기업주도형 벤처캐피털(CVC) 협력 사업, 창업 지원 사업, 피칭 이벤트 등을 앞으로 더욱 활발히 펼쳐 나갈 예정"이라고 말했다.

