쉘, 현대자동차 글로벌 고객경험 챔피언십 후원

[아시아경제 박병희 기자] 쉘이 5~8일 개최된 '현대자동차 글로벌 고객경험 챔피언십'을 후원하고 행사의 일환으로 7일 서울 드래곤 시티 호텔에서 '쉘 갈라 디너'를 개최했다고 8일 밝혔다.현대자동차 글로벌 고객경험 챔피언십은 현대자동차가 전세계 직원들의 노고와 성과를 격려하고 각국의 우수 사례를 공유하기 위해 마련한 글로벌 행사다. 이번 대회에는 현대자동차가 위치한 세계 60개국에서 지역 경연을 통해 선출된 우수 판매 및 서비스 직원 190명이 참가해 총 3라운드에 걸쳐 판매 및 서비스에 대한 경진을 펼쳤다. 쉘은 현대자동차의 글로벌 사업 협력 파트너로서 이번 행사를 후원했다.쉘 갈라 디너 행사에서는 리밍서 쉘 GKA(GKA: Global Key Account) 매니저와 현대자동차 고객채널지원실장의 환영사를 시작으로 각 지역의 판매 및 서비스 직원 대상의 쉘 어워드, 행운권 추첨 이벤트 등이 진행됐다.리밍서 쉘 GKA 매니저는 환영사에서 "쉘은 12년 연속 세계 1위의 윤활유 회사로서 현대자동차와는 2005년부터 성공적인 파트너십을 유지하고 있다"며 "그간 쉘과 현대자동차 직원들의 노고 덕분에 불확실한 시장 상황 속에서도 뛰어난 성과를 얻을 수 있었다"라고 말했다.현대자동차 관계자는 "이번 대회에서는 모든 판매 및 서비스 직원들이 차별화된 고객경험 제공을 위한 고객 응대 부문에서 뛰어난 역량을 펼쳤다"며 "14년간 현대자동차와 협력 관계를 지속하며 후원해주고 있는 쉘에 감사를 전하고 현대자동차와 쉘 간의 우호적인 글로벌 파트너 관계가 앞으로도 지속되기를 바란다"고 말했다.이날 쉘은 각 지역의 판매 및 서비스 직원을 격려하고 이들과의 유대를 강화하기 위해 쉘 어워드를 진행했다. 최우수 사업 성장(Best Business Growth Award)은 인도(Hyundai Motor India Ltd), 최우수 협력(Best Business Collaboration Award)은 중국(Beijing Hyundai Motor Company), 최우수 마케팅 협력(Best Marketing Collaboration Award) 부문은 태국(Hyundai Motor Thailand Co., Ltd.)이 각각 수상했다.쉘은 2005년부터 현대자동차와 글로벌 협력 약정(GBCA)을 체결하고, 마케팅 및 고객 서비스 지원, 현대자동차 부품 시장 엔진오일 공급, 현대자동차 월드 랠리 챔피언십 기술 파트너 지원 및 현대 쉘 월드 랠리팀 창단 등 14년 간 다양한 국제적 협력 관계를 지속하고 있으며, 올해 5월 현대자동차로부터 올해의 우수 파트너 상을 수상했다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.