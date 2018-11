[아시아경제 임주형 인턴기자] '내 뒤에 테리우스'에 출연하는 소지섭과 정인선이 환상의 첩보 컬래버레이션을 시작한다.김본(소지섭)과 고애린(정인선)이 특급 컬래버레이션을 펼친다. 뜻밖의 난관에 봉착한 고애린을 위해 김본이 직접 투입된 것이다. 김본은 통신사 A/S 기사로 위장하는 것으로 알려졌다.앞서 7일 방송에서 고애린은 윤춘상(김병옥) 자택에 가사 도우미로 위장 취업한 바 있다.한편 MBC '내 뒤에 테리우스'는 사라진 전설의 블랙 요원과 운명처럼 첩보 전쟁에 뛰어든 앞집 여자의 수상쩍은 환상의 첩보 콜라보를 그린 드라마다. 27, 28화는 8일 밤 10시 방송된다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.