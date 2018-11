美FAA "인니 사고 역객기 기종 소프트웨어 결함 확인"

[아시아경제 나주석 기자] 미국 연방항공청(FAA)가 7일(현지시간) 보잉 737맥스 기종의 소프트웨어 결함을 확인했다. 보잉 737 맥스 기종은 지난달 29일 인도네시아 자카르타 이륙했다 추락한 항공기여서, 사고 원인이 기체 결함이 될 가능성이 커졌다.영국 경제지 파이낸셜타임스(FT)에 따르면 FAA는 이날 보잉 737 맥스 기종을 운용하는 모든 항공사를 상대로 보잉사가 핵심 센서 오류에 어떻게 대응해야 하는지에 개선방안을 마련하도록 지시했다. 제대로 대응하지 못할 경우 수동으로 조종하는 조종사의 경우 자칫 추락할 수 있기 때문이다.FAA의 발표는 인도네시아 라이언에어 여객기 사고가 기체 소프트웨어의 오류에 따른 문제 있을 수 있음을 시사한다. 앞서 인도네시아 정부가 확보한 라이언에어 사고 여객기 블랙박스에 따르면 사고 여객기는 최근 4차례 비행에서 항공 속도 등에서 문제가 발생했던 것으로 나타났다.FAA는 항공기 날개와 기류가 이루는 각도인 받음각(angle of attack) 센서가 오류를 일으킬 수 있다고 경고했다. 이 센서를 통해 항공기는 엔진 정지에 빠지는 등을 파악할 수 있다. 보잉 737 맥스 기종의 경우 엔진 정지 징후가 발견될 경우 추락 위험에 직면하게 된다는 것이다. FAA는 항공사들에 보잉 737 맥스 기종의 수평안전판 관련 조종 매뉴얼을 사흘 내 개정하도록 지시했다고 밝혔다.FT는 FAA가 이처럼 경고한 것이 직접 라이언에어 사고 여객기의 사고원인으로 이어지는 것은 아니라고 설명했다. 다만 사고 여객기가 이륙한 직후 고도와 비행 속도 등을 유지하는 데 어려움을 겪은 것으로 조사된 바 있다.

