강원 춘천시 한 아파트에서 추락해 숨진 20대 여성을 수사하던 경찰이 추락 전 직장 동료의 성추행 정황을 포착했다.8일 춘천 경찰에 따르면 7일 오전 2시45분께 후평동의 한 아파트 8층에서 A(29) 씨가 추락해 숨졌다.경찰은 A 씨가 숨진 아파트가 직장동료 B(41)의 집인 것을 확인한 뒤 B 씨와의 관련 여부를 염두해 두고 수사에 돌입했다.경찰 조사 결과 A 씨는 직장 동료들과 술자리 후 만취 상태로 B 씨의 집으로 향한 것으로 전해졌다.이에 경찰은 인근 폐쇄회로(CC)TV를 통해 B씨가 A 씨를 추행하는 장면을 포착, B 씨와 함께 있던 동거인 C 씨를 참고인으로 조사했다.B 씨는 A 씨가 추락하기 전 자신이 추행했다는 사실을 경찰에 진술했으며 경찰은 B 씨를 강간치사 혐의로 체포했다.한편 경찰은 직장동료와 참고인 등의 진술을 토대로 사건 경위가 파악되는 대로 구속영장을 신청할 계획이라고 밝혔다.

