'두시탈출 컬투쇼'에 걸그룹 트와이스가 출연했다.8일 오후 방송된 SBS 파워FM '두시탈출 컬투쇼'(이하 컬투쇼')의 '특선라이브' 코너에는 'YES or YES'로 컴백한 걸그룹 트와이스(나연,정연,모모,사나,지효,미나,다현,채영,쯔위)가 출연했다.이날 DJ정태균은 트와이스 타이틀곡 제목을 말하며 "답정너 스타일의 멤버가 누구냐"고 물었다. 정연은 "채영이다. 성격인 것 같다. 나 귀엽지? 이런거 있지 않나"라고 답했다.그러자 채영은 "내가 언제"라며 웃음을 지었다. 이어 "원래 스물살 되면 좀 귀여움을 안 하고 싶었는데 너무 팬 분들이 귀엽다고 해주셔서 그렇게 하고 있다"고 말했다.이어 채영은 "'답정너'는 쯔위다. 쯔위는 자기가 생각하는 걸 물어보는 편"라며 "머리 스타일 같은 것에 대해 예쁜지 물어본다. 뭐가 제일 예쁜지 자신이 알고 있지만 뭔가 새로운 걸 물어본다"고 말했다.이에 쯔위는 "잘 모르겠다"고 답해 웃음을 자아냈다.

