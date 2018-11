사진=선미 인스타그램

[아시아경제 온라인이슈팀]가수 선미가 파격적인 화보를 공개했다.선미는 최근 자신의 SNS 'Try not to breathe like a siren' 이란 글과 함께 화보를 공개했다. 화보 속 선미는 푸른색 옷을 입고 욕조 물 속에 들어가 있다. 푸른색과 대비되는 레드립이 인상적이다."완전완전 이뽀요? 나도 선미언니로 하루만 살아보구 시프당??" 등 팬들의 반응.

