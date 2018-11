가수 보아가 자신의 생일을 자축했다. 사진=보아SNS

가수 보아가 생일 인증샷을 공개했다.6일 보아는 자신의 소셜네트워크서비스(SNS)에 "생일 축하해주셔서 감사합니다. 케이크에는 무슨 일이 생긴거죠?(Yeah! Thnx for celebrating my Baby. what's wrong with the cake?)"라는 글과 함께 사진을 게재했다.공개된 사진 속 보아는 '33' 초에 불이 붙은 케이크를 들고 미소 짓고 있다. 1986년 11월5일 생인 보아는 이날 33번째 생일을 맞이했다.네티즌들은 "언니 생일 축하해요! 아직도 예쁘다","아직도 한결같이 이쁘시네요! 항상 응원하겠습니다"등 다양한 반응을 보였다.한편 보아는 지난달 정규 9집 앨범 'WOMAN'으로 데뷔했다.

