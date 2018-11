아우디, 10번째 재즈공연 개최…카산드라 윌슨·바우터 하멜 초청

우수연 기자 yesim@asiae.co.kr









[아시아경제 우수연 기자] 아우디코리아가 장기 컬처 프로젝트로 실시하는 열번째 문화 공연을 오는 20일 개최한다. 이번 공연에는 재즈 아티스트 카산드라 윌슨과 바우터 하멜이 출연할 예정이다.8일 아우디는 장기 컬처 프로젝트인 '아우디 라운지 by 블루노트'의 열번 공연을 오는 11월 20일 서울 그랜드 하얏트 호텔 그랜드 볼룸에서 개최한다고 밝혔다.이번 공연에는 그래미상을 두 차례 수상한 세계적인 재즈 아티스트 카산드라 윌슨과 국내에서 많은 팬을 보유하고 있는 네덜란드 재즈 보컬리스트 바우터 하멜이 무대에 오른다. 카산드라 윌슨은 2001년 타임지가 선정한 미국 최고의 가수로 그래미상 이외에도 세계 유수의 뮤직 어워드에서 수상한 가수다. 네덜란드 출신의 바우터 하멜은 대중들에게 친근한 팝재즈의 1인자로 여성팬들에게 인기가 높은 세계적인 가수다.아우디코리아는 아우디의 브랜드가치를 알리고 고객 소통을 위해 유니버설 뮤직의 재즈레이블 '블루노트'와 협약해 장기 컬처 프로젝트 '아우디 라운지 by 블루노트'를 진행해왔다. 2014년부터 세계 무대에서 인정받는 재즈 아티스트들을 국내에 초청했으며 이번 공연으로 열번째를 맞게됐다.아우디는 공식 페이스북을 통해 이번 공연 입장권 이벤트를 진행하고 있으며, 공연에 참석자에게 카산드라 윌슨의 '벨리 오브 더 선' 픽처 디스크를 증정할 예정이다.세드릭 주흐넬 아우디코리아 사장은 “이번 열번째 공연은 ‘아우디 라운지 by 블루노트’가 아우디의 독창적인 컬쳐 프로젝트로 공고히 자리잡은 것을 기념하기 위해 두 명의 세계적인 재즈 아티스트와 함께 하게 되었다"고 말했다.

