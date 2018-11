코트라 '일하기 좋은 100대 기업' 7년 연속 대상

[아시아경제 김혜원 기자] 코트라(KOTRA)가 우리나라에서 가장 일하기 좋은 기업으로 7년 연속 대상을 수상했다. 공공 부문에서 최다 연속 수상이다.KOTRA는 8일 GPTW(Great Place To Work)코리아가 주관하는 '대한민국 일하기 좋은 100대 기업 대상'을 올해 7년 연속 수상했다고 밝혔다. 이에 더해 권평오 사장은 '존경받는 최고경영자(CEO)에 선정됐다.대한민국 일하기 좋은 100대 기업 대상은 미국 GPTW의 한국법인인 GPTW코리아가 2002년부터 국내 기업을 대상으로 주관하고 있다. GPTW는 1981년 미국 뉴욕에서 설립된 단체로, 포춘 100대 기업 평가 방식을 동일하게 적용해 매년 전 세계 60여개국에서 일하기 좋은 100대 기업을 선정하고 있다.권 사장은 지난 4월 취임 이후 소통 강화와 일상의 개선점을 찾는 '작은 혁신'을 주요 경영 전략으로 삼고 다양한 활동을 펼쳐 왔다.먼저 월례 전체 모임을 경영층과 직원이 쌍방향으로 소통할 수 있는 채널로 만들고 현안 토론, 공청회 등을 하는 '코바시(코트라를 바꾸는 시간)' 도입, 유연근무제 활용 교육 및 입사 1주년 직원 축하 등의 방법으로 조직원 간 동료 의식을 고취하고 있다.권 사장은 "허물없이 소통하고 무심결에 받아들여 왔던 불합리한 관행을 개선하는 작은 혁신이 일하기 좋은 회사, 일하고 싶은 회사의 출발점"이라며 "이러한 작은 변화를 우리 국민과 기업이 체감할 수 있는 큰 혁신의 원동력으로 삼겠다"고 밝혔다.

