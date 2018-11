삼성전자 개발자콘퍼런스…AI·IoT·폴더블 등 대거 공개

[샌프란시스코(미국)= 아시아경제 김은별 특파원] 삼성전자가 7일(현지시간)부터 이틀간 미국 샌프란시스코 모스콘센터에서 '삼성 개발자 콘퍼런스(SDC) 2018'를 진행한다. 이번 콘퍼런스에서 삼성전자는 인공지능(AI)·사물인터넷(IoT)·차세대 모바일 UX 등 한 단계 발전한 플랫폼, 소프트웨어, 서비스를 대거 공개했다.행사 전부터 관심을 모았던 '폴더블 폰'의 윤곽도 드러났다. 삼성전자는 접었다 펴는 방식의 '인피니티 플렉스 디스플레이'를 공개하고, 여기에 적용되는 차세대 사용자경험(UX) '원(One) UI'를 최초로 공개했다.'미래를 만나는 곳'(Where Now Meets Next)이라는 주제로 올 해 다섯 번째로 진행된 삼성 개발자 콘퍼런스에는 전세계 개발자?서비스 파트너?디자이너 등 5000여명이 참석해 성황을 이뤘다. 사실상 세계 최초 '폴더블 폰'에 대한 윤곽을 잡을 수 있는데다 인공지능·사물인터넷(IoT)·게임·UX·헬스 등 다양한 주제를 다루기 때문이다. 구글, 디즈니삼성전자가 이날 행사에서 선보인 것은 접었다 펼칠 수 있는 디스플레이, 즉 '인피니티 플렉스 디스플레이'다. 폰 제품을 선보인 것은 아니지만, 접혀 있던 디스플레이를 펼쳤을 때 사용하던 애플리케이션이 큰 디스플레이로 자연스럽게 이어서 사용할 수 있는 것을 예상하게 한다.여기에 탑재되는 차세대 모바일 사용자들을 위한 혁신적이면서도 심플한 디자인의 '원(One) UI'도 공개했다.'원 UI'는현재 삼성전자는 폴더블 스마트폰 출시를 위해 구글과 협력, 안드로이드 환경에서 코드를 준비하고 있다. 이번 행사에서 개발자들을 위한 별도 세션을 마련해 폴더블 환경에서 어떤 개발을 할 수 있는지도 알릴 예정이다.삼성전자가 지난 2017년 첫 선을 보인 인텔리전스 플랫폼 '빅스비'를 더욱 업그레이드 해 생태계를 확장하려는 방안도 나온다.우선 삼성전자는 더 많은 개발자와 파트너가 다양한 서비스와 기기에 직관적으로 빅스비를 연동할 수 있는 개발 통합 도구인 '빅스비 개발자 스튜디오'를 출시한다. 이곳을 통해 제공되는 빅스비 소프트웨어 개발 키트(SDK)와 통합 개발환경을 활용해 누구나 '빅스비 캡슐'을 개발할 수 있다. 아마존의 알렉사가 '알렉사 스킬 키트'를 만들어 공개해'빅스비 캡슐'은 인텔리전스 플랫폼 빅스비 사용에 필요한 기능·서비스가 통합돼 동작하는 단위로, 사용자들은 '빅스비 마켓플레이스'(Bixby Marketplace)를 통해 사용할 수 있다. 개발자들은 스마트폰, 스마트 TV, 냉장고 등 삼성전자 제품에 빅스비 기반의 다양한 서비스와 애플리케이션을 쉽게 제공할 수 있게 된다.기존 한국어, 영어(미국), 중국어에 이어 5가지의 유럽 언어도 빅스비에 추가된다. 영어(영국), 프랑스어, 독일어, 이탈리아어, 스페인어를 추가해 빅스비 지원 언어를 확대한다.'스마트싱스 개발자 워크스페이스'는 기존 클라우드에 연동된 기기를 모든 스마트싱스 사용자·서비스·자동차 등에 연동할 수 있는 '스마트싱스 클라우드 커넥터',스마트싱스 에코시스템에 최적화된 경험을 제공할 수 있도록 '워크 위드 스마트싱스' 인증 프로그램도 선보인다. 이 프로그램을 통해 개발자는 더 많은 사용자들에게 제품과 서비스를 쉽고 안전하게 제공할 수 있다.스마트싱스는 스마트 기기간 끊김 없이 정보를 교환하고 작동하는 미래의 커넥티드 리빙에 바탕이 되는 서비스로 전세계 200여개 시장에서 사용 가능하다. 사용자는 하나의 애플리케이션으로 스마트 홈을 넘어 자동차, 사무실 등 언제 어디서나 사물인터넷서비스 경험을 누릴 수 있다.삼성전자는 지난 해 스마트싱스, 아틱(ARTIK), 삼성 커넥트(Samsung Connect) 등 전사의 모든 IoT 플랫폼과 서비스들을 ‘스마트싱스’로 통합한 바 있다.

