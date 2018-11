[#스타샷] '지니뮤직어워드' 찰리 푸스, 방탄소년단과 역대급 콜라보 "한국에 있다"

미국 팝스타 찰리 푸스(Charlie Puth)가 한국을 방문했다.6일 푸스는 자신의 소셜네트워크서비스(SNS)에 "한국에 있다"라는 내용의 글과 함께 사진을 게재했다.푸스는 5일 오후 전용기를 타고 김포국제공항을 통해 입국했다. 그는 6일 오후 6시 인천 남동 체육관에서 열리는 '2018 MGA'무대에 선다. 앞서 그는 방탄소년단과 컬래버레이션 무대를 펼친다고 예고해 모두의 이목이 집중된 상황이다.지난 2015년 메간 트레이너와 함께한 싱글 앨범 '마빈 게이(Marvin Gaye)'로 데뷔한 푸스는 '위 돈 토크 애니모어(We Don't Talk Anymore)' '어텐션(Attention)' '원 콜 어웨이(One Call Away)' 등으로 많은 사랑을 받았다.한편 푸스는 오는 7~8일 서울 잠실 실내체육관에서 단독 콘서트에 나선다.

