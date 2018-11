'솔로 데뷔' 샤이니 키, 준비된 자의 자신감

샤이니 키가 데뷔 10년 만에 처음 솔로로 나선다. 연습에 매진하는 모습을 공개하면서 준비된 자의 자신감을 보여줬다.키는 6일 오후 6시 첫 디지털 싱글 'Forever Yours'(포에버 유어스)를 공개하고 솔로 가수로서 첫 발을 내딛는다. 음원 공개 2시간 전 키가 직접 촬영한 일상과 첫 솔로 앨범 준비 과정을 담은 브이로그 콘텐츠 'Key-log' 첫 번째 편이 베일을 벗었다.차 안에서 이동 중인 키는 "연습하러 가고 있다"며 감기에 걸린 것을 걱정했다. 2008년 샤이니 멤버로 데뷔해 10년간 활동하면서 노련함이 쌓인 덕분인지 그는 "무대에 대한 큰 부담은 없다. 연습을 많이 해놔서"라며 자신감을 내비쳤다.이어 영상을 촬영했다는 키는 "솔로로서 첫 시안을 찍었는데 생각보다 잘 나온 것 같다. 몸은 조금 힘들지만 그래도 친구들이 많이 고생해줘서 생각보다 잘 나온 것 같다"고 말해 기대감을 더했다. 그는 "잘 할 수 있을지.."라고 하면서도 "열심히 하면 되겠지"라고 긍정적인 모습을 보였다.처키 분장을 하고 '문제적 남자' 할로윈 특집을 촬영한 뒤에는 연습실로 향했다. 그는 댄서들과 안무를 맞추기도 하고 홀로 연습하기도 하면서 완벽주의자의 면모를 드러냈다. 다음 날에도 그의 연습은 이어졌다.키는 샤이니 활동을 하면서 참신한 음악과 퍼포먼스를 선보였으며 다수의 곡 작업에도 참여했다. 뮤지컬 무대와 드라마, 영화 출연도 하면서 아티스트적인 재능을 보여왔다. 더불어 패션에도 일가견이 있는 그는 솔로 뮤직비디오에 의상 디렉터로 참여해 독특한 감각을 선보인다. 오랜 시간 다져온 내공이 있기에 그가 보여줄 솔로 활동에 대한 기대가 있을 법 하다.키는 이날 디지털 싱글 'Forever Yours' 공개한 이후 11월 중에는 첫 정규 앨범을 발매할 예정이다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.