"계파갈등, 소화가능한 수준" 김병준, 초선 만나 확대해석 경계

[아시아경제 김혜민 기자] 당 내 여러 갈등에 직면한 김병준 자유한국당 비상대책위원장이 6일 오전 당 초선의원들과 조찬 회동을 갖고 전열을 가다듬었다. 그는 계파 갈등은 물론 '김병준 vs 전원책'으로 대표되는 비대위와 조직강화특위 간 갈등에 대해서도 단호하게 해명한 것으로 전해졌다. 초선의원들과의 만남은 지난 7월 말 만찬 이후 4개월 만이다. 모임에는 초선의원 42명 중 절반 가량이 참석했다.이 자리는 김 비대위원장측에서 먼저 요청해 마련됐다. 사흘 전 의원들에게 전달된 것으로 알려졌다. 지난달 31일 비대위·중진의원 연석회의에서 친박계 중진인 홍문종 의원이 복당파에 대한 불만을 공개적으로 표출, 계파갈등이 불거지자 소통을 먼저 요청한 것으로 보인다. 김 비대위원장은 "최근 당 내에서 일어나고 있는 여러 일들에 대해 의견교환을 하는 것이 좋겠다고 봤다"고 말했다.김 비대위원장은 이날 자리에서 계파 갈등에 대해 "소화 가능한 수준"이라며 확대해석을 하지 말아달라고 의원들에게 요청했다. 당 지도부 경선을 앞두고 계파 갈등이 재연될 조짐이 보이자 확전되지 않도록 미리 단속에 나선 것이다. 그는 "심각한 문제가 아니다. 충분히 소화할 수준"이라고 강조했다. 모임에 참석한 한 초선의원은 "(비대위원장께서) 일부 그런 얘기가 나오지만 당에서 다 녹일 수 있다. 파장이 생기기 보다 당에서 충분히 소화가능하다"고 재차 밝혔다고 전했다.모임에 참석한 초선의원들도 대부분 큰 이견을 제기하지 않은 것으로 전해졌다. 한 초선의원은 "의원들 사이에서도 기본적으로 (계파 갈등에 대한) 우려가 있는 분위기가 아니다"며 "그런 불만은 그 사람들의 생각일 뿐이고 파문이 크다거나 한 상황은 아니라고 느낀다"고 말했다. 다른 의원 역시 "의원들은 계파 갈등에 대한 우려보단 정책적 건의가 더 많았다"며 "채용비리와 같은 문제에 비대위원장이 더 적극적으로 나서달라는 요구"라고 분위기를 전했다.김 비대위원장은 이와 함께 비대위와 조강특위 스케쥴을 의원들에게 설명하며 "2월 말까지 비대위 활동을 끝내겠다"는 입장을 재차 강조했다. 조강특위 활동도 그에 맞춰 이뤄질 것이라고 설명했다. 당 일각에서 제기되고 있는 '전당대회 연기설'을 일축한 것이다. 일부 언론에서 언급된 당협위원장 '20% 컷오프'에 대해서도 "생각해본 적이 없다"며 부인한 것으로 전해졌다.김 비대위원장은 조만간 재선 의원들과도 만나 이에 대해 설명할 계획이다.

