밴드 익스(EX) 멤버 이상미가 '그녀들의 여유만만' 요가 강사로 등장했다.6일 방송된 KBS 2TV 교양 프로그램 '그녀들의 여유만만' 공감교실 코너에서는 요가 강습을 위한 특별 강사로 이상미가 등장했다.이날 MC들은 이상미에게 가수 활동을 접고 요가로 전향한 계기를 물었다.이에 이상미는 "EX 활동을 하면서 멤버 중 한 명이 입대했다"며 "남은 멤버 둘이서 활동하기가 쉽지 않아 마음이 힘들었다"고 답했다. 이어 "이걸 계속해나가기 위해서는 나 스스로를 믿는 힘과 채워나갈 무언가가 있어야 하는데 이게 부담스럽더라"라고 덧붙였다.그는 "이런 부족함을 요가를 하면서 채워나가는 느낌을 받았다."며 "조금씩 수련을 하다 재미를 느껴 강사 자격증을 땄고, 좀 더 자세히 알고 싶어서 인도까지 다녀왔다"고 설명했다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.