배우 장혁이 소셜네트워크서비스(SNS)를 통해 팬들에게 인사를 남겼다.5일 장혁은 자신의 인스타그램에 "Have a great time and day!(좋은 하루 되세요)"라는 글과 함께 사진을 게재했다.사진 속 장혁은 검은색 상의를 입은 채 카메라를 응시하고 있다.사진을 본 네티즌들은 "고생 하셨어요", "고마워요" 등의 반응을 보였다.한편 장혁은 지난달 1일부터 MBC 드라마 '배드파파'에 출연 중이다.

