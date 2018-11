GS홈쇼핑 사옥 갤러리 변신…문래동 창작작품 전시

[아시아경제 지연진 기자]GS홈쇼핑은 이달 23일까지 본사 1층 로비에서 문래동 지역의 예술가들의 작품을 소개하는 전시회(Mullae Value #1:發火)를 개최한다고 6일 밝혔다.이번 전시회에서는 일상의 발견을 창작한 작품(엄아룡), 문래동에서 수집된 소리, 이미지등 다양한 매체들 간의 결합을 통해 공감각적으로 재구성한 작업(박주운, 이미지사운드베이커리), 문래동 삶 속에서 발견된 사소한 풍경들을 모티브로 잡은 작품(채효진) 등 19개 팀의 작품이 소개된다.이번 전시는 ‘서울문화재단 문래예술공장’과 함께 지난 7월부터 진행해온 문래창작촌 지원 사업 ‘MEET 2018’의 일환이다. ‘MEET’는 2011년 처음 시작된 프로젝트로, 문래창작촌 지역에서 전시, 공연, 영화, 예술교육 등 다양한 분야의 예술가들의 우수창작활동을 발굴, 지원 하는 사업이다.GS홈쇼핑은 지역사회발전을 위한 사회공헌 활동의 일환으로 이번 사업에 참여했다. 이번 사업을 통해 발굴한 지역 예술가들에게 GS홈쇼핑 사옥을 작품 전시공간으로 제공, 임직원들과 방문객에게 그들의 작품을 선보일 수 있는 기회를 주고자 했다.이에 앞서 GS홈쇼핑은 이번 프로젝트에 더욱 많은 예술가들이 참여할 수 있게 하고자 지난 7월 ‘서울문화재단 문래예술공장’에 후원금 1억5000만원을 지원했다. 이 후원금을 통해 문래창작촌 일대에서는 예술가들의 전시 및 공연, 강연, 지역 축제 등이 진행됐다.

