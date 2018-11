LG전자 '수능철' 맞아 V40 수험생 프로모션

[아시아경제 임온유 기자] LG전자가 수험생을 위한 LG V40 씽큐(ThinQ) 특별 프로모션을 진행한다. 수능 시험일인 15일부터 내달 14일까지 V40를 구매하는 수험생에게 사진, 동영상을 더 많이 저장할 수 있는 200GB 마이크로 SD카드를 증정한다.또 구매 수험생 중 10명을 추첨해 15인치 LG 그램 노트북(모델명: 15Z98), LG 톤플러스(모델명: HBS-2000), 포켓포토(모델명: PD269) 등을 제공한다.수험생이 아니더라도 LG 모바일 인스타그램을 팔로우하고 해시태그로 수험생을 응원하면, 추첨을 통해 10명에게 V40, LG 톤 플러스, LG 포켓포토 등을 선물한다.V40는 국내 출시된 스마트폰 중 처음으로 후면 3개(망원, 표준, 초광각), 전면 2개(표준, 광각) 등 5개 카메라를 장착했다. 원하는 사진을 찍기 위해 사용자가 움직일 필요 없이 한 번에 다양한 화각의 사진을 촬영하는 것이 가능하다서로 다른 렌즈가 인물과 배경을 정확하게 구분해내기 때문에 배경을 흐리게 해 인물만 강조하거나, 다른 사진을 배경으로 합성하는 것도 가능하다.야간이나 흔들리는 차 안 등 다양한 조건에서도 또렷하게 촬영할 수 있는 기능들이 대거 강화됐다. LG전자는 화질 알고리즘을 개선해 어두운 곳에서 촬영할 때 생기는 노이즈를 저감시켰고, 역광에서 인물만 더욱 밝게 표현해 화사한 풍경과 사람의 표정까지 생생하게 촬영해준다.셔터를 누르고 사진이 찍힐 때까지 걸리는 시간은 V30 대비 50% 줄었다. 듀얼 PDAF 기술은 초점 잡는 시간을 절반 수준으로 낮췄고, 연속 촬영(Shot to Shot) 속도는 한층 빨라졌다.인공지능(AI) 카메라는 색감뿐 아니라 구도, 화이트밸런스, 셔터 스피드까지 피사체가 가장 예쁘게 찍힐 수 있도록 알아서 조정해주도록 진화했다.이외에도 V40는 △선택한 부분만 움직이는 사진으로 만들 수 있는 ‘매직 포토’ △사진관처럼 조명을 비추는 듯한 효과를 내는 ‘3D 조명효과’ △전문 메이크업 아티스트가 추천한 컬러로 화장 효과를 내는 ‘메이크업 프로’ 등 다양한 재미 기능을 탑재했다.LG전자 안병덕 모바일마케팅담당은 “수험생 특별 프로모션을 통해 공부에 집중하느라 수고한 수험생들이 V40와 함께 친구, 가족과 소중한 추억을 더 쉽고 편리하게 만들고 더 넉넉하게 기억할 수 있는 기회”라고 강조했다.

