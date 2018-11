[아시아경제 황효원 기자] MBC 측이 '배드파파' 편성이 유동적이라고 밝혔다.5일 MBC 편성표에 따르면 오후 6시15분부터 '2018 KBO 한국 시리즈 2차전' 두산 베어스와 SK 와이번스의 경기가 생중계 된다.이에 MBC 측은 "금일 저녁 MBC에서 중계 예정인 '2018 KBO 리그 한국시리즈 2차전 두산 vs SK' 경기로 인해 MBC 월화드라마 '배드파파'의 방송 여부는 경기 종료 시간에 따라 결정될 예정"이라고 밝혔다.이어 "야구 경기 특성상 진행 상황에 따라 편성이 유동적일 수 있는 점, 양해 부탁드리며 경기 종료 이후 편성 확정 내용을 공지로 안내드릴 예정이오니 참고 부탁 드린다"고 덧붙였다.

