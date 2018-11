'선다방' 공대출신 뇌섹녀-문과출신 감성남의 만남

[아시아경제 임주형 인턴기자] tvN ‘선다방 - 가을 겨울 편’(선다방)에서 문과남과 공대녀의 만남이 선보일 예정이다.5일 방송에서는 형광등을 직접 갈아 끼우는 여성에게 매력을 느끼는 방송작가 남자와 금융 IT 기획자 여자가 맞선을 시도한다. 특히 이른바 '문과남'과 '공대녀'의 만남으로 카페지기의 기대를 모은 가운데, 전혀 예상치 못한 부분에서 완벽하게 통한 것으로 알려졌다.한편 '선다방'은 스타 카페지기들이 실제 맞선 전문 카페를 운영하며, 일반인들의 맞선을 엿보고 요즘 시대 사랑관과 연애관 그리고 삶에 대해 이야기해보는 프로그램이다. 이날 방송은 밤 11시 전파를 탄다.앞서 지난 방송에서는 사랑을 찾아 홍콩에서 날아온 애널리스트 직업이 실시간 검색어 1위에 오르며 화제를 모은 바 있다.

