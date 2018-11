[아시아경제 박혜정 기자] 대웅제약은 독일 SAP의 최신 전사적자원관리(ERP) 프로그램 S/4 HANA(1809)를 도입하기 위한 'S4 프로젝트'에 돌입한다고 5일 밝혔다.이 프로젝트는 기존 대웅제약이 사용 중인 SAP ERP(ECC6.0)를 최신 버전으로 재구축하는 것으로, 내년 9월 완료를 목표로 약 70억원을 투자한다. 이는 대웅제약과 대웅, 한올바이오, 대웅바이오 등 그룹 4개사의 책임경영 기반 구축, 업무 자동화, 통합 관리를 위한 조치다. 앞서 대웅제약은 국내 제약사 최초로 SAP ERP를 도입한 바 있다.전승호 대표는 "ERP 고도화 작업을 통해 글로벌 수준의 업무 프로세스를 적용하고 사물인터넷(loT), 인공지능(AI), 빅데이터 등 미래 비즈니스, 환경 변화에 대응할 수 있는 IT 인프라를 확보할 것으로 기대한다"고 말했다.

