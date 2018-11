美 폼페이오 "이란, 제재로 행동 변할 것…核재개 안한다고 확신"(종합)

[아시아경제 정현진 기자] 미국의 대(對) 이란 원유 제재가 5일 0시(미국 동부시간 기준) 본격 시행되는 가운데 마이크 폼페이오 미 국무장관이 하루 전인 4일(현지시간) "이번 제재는 이란에 부과한 '가장 힘든(toughest)' 제재"라며 이란의 행동을 변화시킬 것이라고 말했다. 이어 이란의 핵 프로그램 재개 여부를 묻는 말에 "이란이 재개 결정을 하지 않을 것으로 확신한다"고 말했다.폼페이오 장관은 이날 폭스뉴스 선데이와의 인터뷰에서 "원유 제재 뿐 아니라 미 재무부에서 시행하는 금융 제재까지 포함한 대이란 제재가 이란의 행동을 바꿔 의도한 효과를 거둘 것이라고 자신한다"면서 이같이 말했다.미국은 5일 0시부터 이란에 대한 경제·금융 제재를 복원한다. 이란의 원유, 천연가스, 석유화학 제품의 수출, 국영석유회사(NIOC), 국영선박회사, 이란중앙은행 또는 이란 내 은행과 금융 거래가 막힌다. 미국은 이번 제재 관련 8개국에 대해서는 이란산 원유 수입 제한에 예외를 인정하겠다고 밝혔다.폼페이오 장관은 예외국 발표와 관련해 "이번 제재는 이미 막대한 영향을 미치고 있으며 이미 하루에 수백만 배럴의 이란산 원유를 줄였고 그 양이 더 줄어들 것"이라며 "이들 국가가 '제로'(0)가 되는 데는 좀 더 시간이 필요하다"고 설명했다. 그는 대규모 연합을 형성했다면서 이번 제재에 대한 자신감을 내비쳤다.이번 제재는 이란핵협정(JCPOAㆍ포괄적공동행동계획)을 둘러싼 미국과 이란간 갈등에서 비롯된 조치다. 도널드 트럼프 미 대통령은 지난 2015년 6월 체결한 JCPOA가 이란 핵 문제의 근본적 해결이 없다는 점 등을 이유로 지난 5월 이 협정을 파기했고 충족되지 않았던 부분을 추가로 받아들일 것을 압박하고 있다.폼페이오 장관은 같은 날 있었던 CBS방송과의 인터뷰에서 이란이 핵 프로그램을 재개할 것으로 보느냐는 질문에 "이란이 그러한 결정(재개)을 하지 않을 것이라고 확신한다"고 답하기도 했다.이란은 미 제재에 맞서 독자 생존의 길을 모색하겠다며 '저항 경제'를 추진해나가겠다고 밝힌 상태다. 제재 하루 전날 이란 수도 테헤란에서는 수천명이 참석한 대규모 반미 집회가 열렸다. 이날 오전부터 테헤란 주재 미 대사관 앞에는 대학생들이 몰렸고 참석자들은 '미국에게 죽음을(Death to America)'를 외쳤다. 트럼프 대통령을 희화화하는 피켓들도 등장했다.이날 집회의 연사로 나선 모하마드 알리 자파리 이란 혁명수비대 총사령관은 "트럼프 당신, 이란을 절대 협박하지 마라. 미국 병사는 이란을 만나기만 하면 겁에 질릴 것이다"라며 "미국의 마지막 선택이 소위 경제 전쟁인데 제재는 쓸모없고 패배할 것"이라고 연설했다.한편, 미국의 제재에도 이란과의 교역을 유지키로 한 유럽 국가들은 아직까지 준비 작업을 마무리하지 못했다. 파이낸셜타임스(FT)에 따르면 유럽 국가들은 특수목적회사(SPV) 설립 협상을 아직 진행하고 있다. 유럽은 미국의 금융 제재를 피하기 위해 이란산 원유와 유럽산 상품을 직접 교환하는 물물교환 체계를 만들기로 하고 SPV를 설립키로 했다.유럽이 자체 대안을 만드는 것인 만큼 이 작업에 주도적으로 나설 경우 미국과의 정치·경제적 반발을 살 것을 유럽 국가들이 우려하고 있는 것으로 FT는 해석했다. 프랑스 재무부 한 관계자는 "SPV를 어디에 설립할지, 누가 참여할지, 등록 절차는 언제 시작할 지 등에 대해 현재 활발하게 논의하고 있다"고 말했다. 구체적인 내용은 유럽 각국의 재무부 수준에서 논의되고 있으며, 오는 6일 브뤼셀에서 유럽연합(EU) 재무장관들이 모여 이를 논의할 것으로 예상된다.

